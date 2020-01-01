Арнеда посуточно усадьба под ваши мероприятия, Щелковское шоссе 35 км. Стромынь

Усадьба рядом с Черноголовкой село Стромынь на участке 70 соток сдается в аренду посуточно под ваши мероприятия, хорошо для свадеб, юбилеев, торжеств на свежем воздухе. Размещение до 100 человек. В наличии 25 отдельных комнат из них 15 с санузлами (пол с подогревом). Один бассейн на 10 метров с противотоком, второй купель. На большой внутренней территории красивый ландшафтный дизайн. Огромный зал для торжеств, на территории есть большая закрывающаяся утепленная беседка.

Цены следующие:

межсезонье 2 дня 40-50 тыс.руб (

сезон с 1 июня до 1 июля от 30 человек по 2000 руб с человека

сезон с 1 июля по 1 сентября от 30 чел. по 3000 руб. с человека.

Скидки обсуждаются. Больше людей-больше скидки, больше срок аренды больше скидки

Имеется: интернет, мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, балкон, парковка.

Дом блочный, евро ремонт.

Разрешено проживание с животными, с детьми.