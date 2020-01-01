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Арнеда посуточно усадьба под ваши мероприятия, Щелковское шоссе 35 км. Стромынь
Усадьба рядом с Черноголовкой село Стромынь на участке 70 соток сдается в аренду посуточно под ваши мероприятия, хорошо для свадеб, юбилеев, торжеств на свежем воздухе. Размещение до 100 человек. В наличии 25 отдельных комнат из них 15 с санузлами (пол с подогревом). Один бассейн на 10 метров с противотоком, второй купель. На большой внутренней территории красивый ландшафтный дизайн. Огромный зал для торжеств, на территории есть большая закрывающаяся утепленная беседка.
Цены следующие:
межсезонье 2 дня 40-50 тыс.руб (
сезон с 1 июня до 1 июля от 30 человек по 2000 руб с человека
сезон с 1 июля по 1 сентября от 30 чел. по 3000 руб. с человека.
Скидки обсуждаются. Больше людей-больше скидки, больше срок аренды больше скидки
Имеется: интернет, мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, балкон, парковка.
Дом блочный, евро ремонт.
Разрешено проживание с животными, с детьми.
Цена:
40 000 руб.
 
Город:
Тип: Сдаю
Автор: Игорь Анатольевич Шагака | Все объявления автора
Регист:Регист: с 01.11.2017 Зарегистрирован
Сайт: http://realtyk.ru/property/arenda-posutochno-usadba-id2683-pod-vashi-meropriyatiya-shel
Skype: mosaktivresurs
Дата: 20.06.2020 11:52
Номер: 1602590
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