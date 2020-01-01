Арнеда посуточно усадьба под ваши мероприятия, Щелковское шоссе 35 км. Стромынь
Цены следующие:
межсезонье 2 дня 40-50 тыс.руб (
сезон с 1 июня до 1 июля от 30 человек по 2000 руб с человека
сезон с 1 июля по 1 сентября от 30 чел. по 3000 руб. с человека.
Скидки обсуждаются. Больше людей-больше скидки, больше срок аренды больше скидки
Имеется: интернет, мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, балкон, парковка.
Дом блочный, евро ремонт.
Разрешено проживание с животными, с детьми.
|Цена:
|
40 000 руб.
|Город:
|Тип:
|Сдаю
|Автор:
|Игорь Анатольевич Шагака | Все объявления автора
|
|Регист:Регист:
|с 01.11.2017
|Сайт:
|http://realtyk.ru/property/arenda-posutochno-usadba-id2683-pod-vashi-meropriyatiya-shel
|Skype:
|mosaktivresurs
|Дата:
|20.06.2020 11:52
|Номер:
|1602590
Ответов: 0
Коттедж "морской суслик" в пгт Орджоникидзе (под ключ,без подселения,без хозяев,по комнатам не сдается). До 9 человек. 3 комнаты (не проходн...
Арт. 1039 Двухэтажный коттедж 150 м2, 4 спальни. Расположен на огороженной территории 25 соток с местами для авто. Первый этаж: - кухня об...
Приглашаем на отдых на мыс Фиолент. К Вашим услугам благоустроенная дача с красивым видом на море рядом с Георгиевским монастырем. До моря и...
Сдаются 2 секции по 2 комнаты в частном доме в Гайдуке посуточно или на длительный срок (индивидуальный подход, гибкая ценовая политика). Ую...
Сдается коттедж с банным комплексом от 1 суток и более. Коттедж 5-ти комнатный, 3-х этажный кирпичный со всеми удобствами! Имеется бильярд, ...
Сдаем собственное жилье. Наш дом находится в центре города Феодосия, в тихом районе, где музыка по ночам не мешает отдыхать. До пляжа (пес...
Сдается жилой дом долгосрочно на пер . Юности в зелёной зоне Ливадии. Аквапарк «Атлантида» находится в 500 м. Набережная Ялты в 1 км. Дом ...
Коттедж «Мальвина» в Балаклаве. Севастополь К Вашим услугам две изолированные комнаты с террасами. Коттедж расположен в глубине сада, вокру...
ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА СЕЗОН 2020! ЧАСТНЫЙ СЕКТОР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ЭКОНОМ! К Вашим услугам предлагаются четыре отдельных эконом-номера д...
ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА СЕЗОН 2020! СУДАК. УЮТНЫЙ ДОМИК С БАЛКОНОМ ДЛЯ ДВУХ ЧЕЛОВЕК! Для Вас сдается небольшой отдельный, уютный домик на ...
Сдается отдельный таунхаус со своим двором. Навес, место для парковки авто. Все есть для комфортного бюджетного отдыха с детьми. Море, самый...
ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА СЕЗОН 2020! ГОСТЕВОЙ ДОМ "ПРОХЛАДА" ВОЗЛЕ КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕИ, 8 МИНУТ ДО МОРЯ , на территории которого имеется всё ...
АЛУПКА. ЦЕНТР. Номер в частном доме под ключ на 2-3чел.в закрытом дворике. Спальный гарнитур ,односпальная кровать-3 спальных места, телевиз...
Сдается двухэтажный коттедж Россия,Республика Крым г.Судак со всеми удобствами. Коттедж имеет два номера с отдельными входами, закрывающими...
Предлагаю для съема 1-ком. крупногабаритную элитную квартиру, в центре Сочи, по улице Островского 35/11, сторна моря. В шаговой доступности ...
Сдаю домик возле моря, со всеми удобствами. Без хозяев. Номер состоит из комнаты, кухни, санузла. Комната рассчитана на проживание 1-3 челов...
Гостевой дом в пгт. Николаевка, в 40 км от г.Симферополя, приглашает Вас провести отдых у моря. Уютные -2-3-4х местные номера, класса эконом...
Предлагаю снять 2 комнатную квартиру в центре Сочи улица Навагинская 12. Развитая инфраструктура. В шаговой доступности парк Ривьера, Морвок...
Сдается жилой дом под ключ в самом престижном районе Ялты- в Нижней Массандре, район гостиницы Ялта Интурист , общей площадью 450 м.кв . Зем...
ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА СЕЗОН 2020! ДОМ ВОЗЛЕ МОРЯ РЯДОМ С КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕЙ, 8 МИНУТ ДО МОРЯ. Идеально для семейного отдыха с детьми. С...
Арт.1045 Двухэтажный коттедж 70 м2, 2 спальни. Расположен на огороженной территории с местами для авто. Первый этаж: - кухня оборудована быт...
Арт. 1082 Двухэтажный коттедж 120 м2, 2 спальни. Расположен на огороженной территории 50 соток с местами для 5 авто. пос. Левашово Первый ...
Сдаю чудесный тихий домик в глубине частного двора с ПАРКОВКОЙ, МАНГАЛом под виноградником, в самом центре курорта. В доме все удобства, быт...
ЮБК. Алупка, Слободка, дворик, мангал, недорого. Второй этаж 2 этажного частного дома, с видом на море горы, с отдельным входом для 2-4 чел...
Предлагаем Вашему вниманию большой дом.Четыре уровня, вся мебель и бытовая техника есть.Рассмотрим 2-3 семьи,либо компанию до 15 человек.Сда...
Отдых в Крыму 2020, снять частный домик, коттедж у моря! Пгт. Николаевка, сдам под ключ, НА 8-15 человек, жилье на природе, с дельфинами, ры...
Минимальная оплата 1500 до 3 часов, далее 500 час. Ночь от 3000, сутки о 4000. В квартире все необходимое для отдыха.
Алупка. Слободка. дворик.мангал. недорого . второй этаж 2 этажного частного дома с видом на море с отдельным входом для 2-4 чел. большой све...
Арт. 1036 Двухэтажный коттедж 200 м2, 3 спальни: Первый этаж (оборудован тёплыми полами): - кухня оборудована бытовой техникой и различной...
Сейчас когда выезд за границу закрыт, а отдохнуть хочется есть уникальная возможность побывать в одном из красивейших мест России, в самом ...